Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi