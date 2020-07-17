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GeriBasketbol Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 19:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.

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Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı.
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi

Son Dakika | Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABDli oyuncu Alex Hamiltonla sözleşme imzaladı.

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