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Son Dakika: Galatasaray derbide büyük hayal kırıklığı yaşadı! İzlemeye gelmişlerdi ama...

#Galatasaray#Cicaldau#Taylan Antalyalı
Son Dakika: Galatasaray derbide büyük hayal kırıklığı yaşadı İzlemeye gelmişlerdi ama...

Derbi yenilgisinin ardından Galatasaray'ın bu sezon orta sahadaki transfer fiyaskosu tekrar gündeme geldi. 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau takımını 10 kişi oynatırken, acil ihtiyaç olarak 6 numaraya kiralanan Pulgar yine kulübeden bile çıkamadı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Fenerbahçe derbisinin anahtarı olarak gördüğü orta saha, belki de Sarı-Kırmızılı ekibin maçı kaybetmesindeki en belirgin faktör olarak öne çıktı.

Fanatik'in haberine göre; özellikle Taylan Antalyalı, sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Yanındaki Berkan da oyunun büyük bölümünde etkisiz kalınca, Cim Bom derbide üretken olamadı.

Üstelik sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, ne hücumda ne de savunmada vardı. Rumen oyuncu kenara alınana kadar neredeyse 10 kişi oy zorunda kaldı. 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Cicaldau'nun bu görüntüsü, onu takip eden Avrupa kulüplerinin temsilcilerinde de hayal kırıklığı yarattı.

Torrent istemedi, Campos getirdi

Diğer taraftan sezon başında 6 numaraya takviye yapmayan, devre arasında ise bu bölgede birçok oyuncunun adı geçmesine rağmen Fiorentina'dan Pulgar'ı kiralayan Sarı-Kırmızılılar, bu transferden hiçbir fayda sağlayamadı.

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Şilili futbolcu, derbide 90 dakika boyunca kulübeden seyretti. Şu ana kadar sadece 5 lig maçında 164 dakika forma giyen Pulgar'ı, Torrent'in istemediği, sportif danışman Campos tarafından getirildiği ortaya çıktı.

Başkan Burak Elmas'ın ardından Campos da kulüpten ayrılacak ve Erick Pulgar transferi, tam bir soru işareti olarak tarihteki yerini alacak. 28 yaşındaki oyuncu, lig bitiminde Fiorentina'ya geri dönecek.

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#Galatasaray#Cicaldau#Taylan Antalyalı

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