MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.06.2020 - 23:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray corona virüsü(koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle