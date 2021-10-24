Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadı'nda yaptı! Gedson Fernandes detayı ve barışma...

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Süper Lig'in zirve adaylarından Galatasaray, 10. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Pazartesi akşamı saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda futbolcular sahaya çıkıp antrenmana başlarken, teknik direktör Fatih Terim antrenman başladıktan kısa bir süre sonra takımının başına geçerek antrenmanı yönetmeye başladı.

Sarı-kırmızılıların Nef Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanı, eski futbolcusu Gedson Fernandes de sosyal medya üzerinde yapılan canlı yayınla takip etti.

DERBİ ÖNCESİ BARIŞ SAĞLANDI

Aytemiz Alanyaspor'la oynanan mücadelede tepki çeken ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Ömer Bayram ile Ryan Babel, sarı-kırmızılılarla barıştı.

Galatasaray taraftarı, Nef Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.

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ANTRENMAN SONA ERDİ

Sarı-kırmızılıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

TRİBÜNLERİ DOLAŞTILAR

Antrenmanın bitişiyle birlikte Galatasaraylı futbolcular, tribünleri dolaştı ve taraftarı selamladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bazı futbolculara 3'lü çektirerek desteklerini gösterdiler.