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Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadı'nda yaptı! Gedson Fernandes detayı ve barışma...

#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş
Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadında yaptı Gedson Fernandes detayı ve barışma...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray son antrenmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların 2 futbolcuyla barıştığı antrenmandaki Gedson Fernandes detayı dikkat çekti.

Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık idmanGalatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık idman
Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık idman

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Süper Lig'in zirve adaylarından Galatasaray, 10. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadında yaptı Gedson Fernandes detayı ve barışma...

Pazartesi akşamı saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadında yaptı Gedson Fernandes detayı ve barışma...

Sarı-kırmızılılarda futbolcular sahaya çıkıp antrenmana başlarken, teknik direktör Fatih Terim antrenman başladıktan kısa bir süre sonra takımının başına geçerek antrenmanı yönetmeye başladı.

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadında yaptı Gedson Fernandes detayı ve barışma...

Sarı-kırmızılıların Nef Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanı, eski futbolcusu Gedson Fernandes de sosyal medya üzerinde yapılan canlı yayınla takip etti.

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Nef Stadında yaptı Gedson Fernandes detayı ve barışma...

DERBİ ÖNCESİ BARIŞ SAĞLANDI

Aytemiz Alanyaspor'la oynanan mücadelede tepki çeken ve taraftarlar tarafından ıslıklanan Ömer Bayram ile Ryan Babel, sarı-kırmızılılarla barıştı.

Galatasaray taraftarı, Nef Stadı'nda düzenlenen antrenmanda iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak destek verdi.

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ANTRENMAN SONA ERDİ

Sarı-kırmızılıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

TRİBÜNLERİ DOLAŞTILAR

Antrenmanın bitişiyle birlikte Galatasaraylı futbolcular, tribünleri dolaştı ve taraftarı selamladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bazı futbolculara 3'lü çektirerek desteklerini gösterdiler.

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#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş

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