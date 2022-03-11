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Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi NEF Stadı'nda kar alarmı!

#Beşiktaş#Galatasaray#Nef Stadyumu
Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi NEF Stadında kar alarmı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçı öncesinde olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

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Galatasaray , Barcelona deplasmanı dönüşünde Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş 'ı Nef Stadı'nda konuk edecek. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Seyrantepe civarında da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Her ne kadar kar yağışının Pazartesi günü ülkeyi terk etmesi beklense de, Sarı-Kırmızılı yönetim olası bir kar birikmesi ve zemin bozulmasına karşı önlemini almış durumda.

Fanatik'in haberine göre; ilk etapta zemini koruma altına alan Galatasaraylı yetkililer, ısıtıcılarla çimleri güçlendirerek sahanın derbiye hazır olmasını sağlayacak.

Ocak ayındaki yoğun kar yağışında alınan tedbirler, o dönemki Galatasaray - Trabzonspor maçının Nef Stadı'nda sorunsuz oynanmasını sağlamıştı.

 

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#Beşiktaş#Galatasaray#Nef Stadyumu

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