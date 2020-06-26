Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesi'nde ayrılık açıklandı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi

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