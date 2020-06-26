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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 23:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesi'nde ayrılık açıklandı!

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Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesi'nde ayrılık açıklandı!
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Galatasaray Kulübü, basketbol şubesinin genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi

 

Son Dakika | Galatasaray Basketbol Şubesinde ayrılık açıklandı

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