Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay açıklamalar! TFF'ye Fenerbahçe başvurusu...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebine dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

GS TV'den canlı olarak yayınlanan programda, sarı kırmızılı kulübün, sarı lacivertli ekibin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN SÖZ KONUSU BAŞVURUNDA YER ALAN BAZI MADDELER

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu kararı kesindir. Bu yeni bir başvuru değildir. Başvuru incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar 'lig müsabakaları statüsü' kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.

4- Türkiye Futbol Birinciliği lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir.

5- Türkiye Futbol Birinciliği sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

6- Milli Küme kesinlikle ulusal bir lig değildir.

7- Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir.

8- Milli Küme ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

9- 1937 yılında "Milli Küme" turnuvasına katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının hakları elinden alındı.

10- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Milli Küme" ve "Türkiye Futbol Birinciliği" organizasyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilmeyeceğini açıklamıştır.

11- Başvurunun kabul eidlmesi halinde idarenin öngörülürlüğü ilkesi zedelenecektir.





MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE



"Bu konuyu gündeme getirmemize itici güç, beIN SPORTS'ta beUNITED isimli programda bir yorumcunun, yorumculuğu bırakıp yargıç gibi hüküm veren bir konuma gelmesi. Dün beIN SPORTS'un en yetkili ismi bizi ziyaret etti. Kendisini de bu konuda uyardık. Bu ülkede basın özgürlüğü ve demokratik haklar var. Bizim de eğitimimiz bu yollardan geçti. Ardından kendimizi bu şerefli başkanlık görevinde bulduk. O programda yorumcu denen zat, Nihat Özdemir ile bu konuyu savunup sonunda da 'İnşallah olumlu sonuçlanır' dedi. Neden hüküm veriyorsun? Senin oradaki rütben soru sormak. Hüküm vererek TFF Başkanını zora düşürüyorsun. TFF Başkanı o ortamda öyle bir laf etti ki bizi de korkuttu. 'İnceliyoruz, incelemeden sonra karar vereceğiz' dedi. O yayından hemen sonra, daha önce ciddiye almadığımız bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırmasını ciddiye almadık. Müflis bir tüccar var ortada. Eski defterleri açıyorlar. Amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftada gündem değiştiriyorlar. Bizim camiamızda bu yapılsa beni ipe gererler. Biz amaca yönelik başarıyı hedefleriz. Hileyle, hurdayla, şikeyle iş yapmayız. Ben Fenerbahçe camiasına asla laf etmem. Yönetimlerin bilinçli gündem değiştirme çabasıdır bu."

"DAHA ÖNCE TFF VE TBMM REDDETMİŞ"

"Saçma bir şeye cevap vermenize gerek olmaz ama konu öyle bir yere geldi ki. Yorumcu çıkmış 'İnşallah olumlu karar verirsiniz' diyor. Bu zat taraftar olabilir ama taraftarlığını oraya yansıtamazsın. Bu yönetimin gündem değiştirme çabasıdır. Programdan sonra çok şaşırdık. İş ciddiye bindi diye düşündük. Yayında hüküm veriliyor. Tarihi gerçeklerle de örtüşmüyor bu istekler. Biz hukukçularla ve tarihçilerle bir araya geldik. O kadar çok madde çıktı ki... Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Daha önce Tahkim ve TFF reddetmiş. TBMM'de de reddedilmiş. Nihat Özdemir bilmeyebilir ama daha önce gelip reddedilmiş bir şey, önemli ve yeni bir delil ortaya çıkmadıkça gündeme gelemez. Bunu yanlış yapıyorsunuz. Yarın bir gün 59'dan önceki diğer kulüpler de hak ister. Gündeme bile alınmaması gerekirdi."

"SİZ DEVLET DEĞİLSİNİZ"

"Derbi için rakibimizin stadına gittiğimizde, yanımızda vali, emniyet müdürü... Herkes var. Bakıyorsunuz karşımızda 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazan dev bir pankart. Dünyada bir tek makamın önünde cumhuriyet vardır. Cumhuriyet savcısı. Türkiye Cumhuriyetinin savcısı. O kadar savcı, başsavcı vardı tribünde. Fenerbahçe Cumhuriyeti pankartı nedir? Neden Fenerbahçe Cumhuriyeti' dendiğine bir kanıt çıktı. Sitelerinde bir yayın yaptılar. Devletler tanır, şirketler ve kişiler kabul eder. Sitelerinden yapılan açıklamada 'Biz Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' dediler. Tanımak devlete, cumhuriyete aittir. Bu açıklamayla Fenerbahçe Cumhuriyeti Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıyor. Sen kimsin ya? Fenerbahçe camiası sözlerimden alınmasın. Yönetimin yaptığı açıklamadan bahsediyorum. Bu açıklama, o yönetimi bağlar. Başkan'dan aşağısındaki insanlara kadar. Buna öncelikle Fenerbahçe camiasındaki önemli insanların itiraz etmesi gerekirdi. Beşiktaş camiasının da kabul etmemesi lazımdı. Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'a verilen şampiyonluklarla ilgili açıklamaları var. Attığınız adıma dikkat etmelisiniz. Koca bir camiayı tanıyamazsınız. Siz devlet değilsiniz."

"KİMSEDEN SES YOK..."

"Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Eski yöneticilerimize teşekkür ederiz ama biz yeniden yazdık bu sözleşmeyi ve daha iyi hale getirdik. Bir başkan adayımız çıkmış 'Onu siz değil bankalar yaptı' dedi. Kemerburgaz'ı da biz çözdük. Mahkemelerden çıkan yürütmenin durdurulması kararlarını durdurduk başka bir mahkemede. Kimseden ses yok."

"FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİ GİDİYORUM"

"O kadar dertliyim, o kadar doluyum ki freni patlamış kamyon gibi gidiyorum. Abdurrahim Albayrak ile 200'e yakın şahsi kefaret verdik daha yeni. Ali Koç'un bana dediği bir laf vardı. Bankalar Birliği sözleşmesi için 'Torununa kadar riske sokmuşsun kefalete imza atarken.' Hiç sesimi çıkarmadım. Ailem bana döndü baktı. Haberleri yoktu. Daha sonra buluşmamızda 'Yahu Ali Bey, Orada söylenir mi bu' dedim ona."

"BİZ HİÇBİR ŞEYİN YANDAŞI DEĞİLİZ"

"5-6 sayfalık bir dilekçe hazırladık. Çok daha uzun olabilirdi ama uzatmak istemedik. Kendi başarısızlıklarınızı örtmek için plan yaparsınız. Yarın bir daha başarısız olursanız başka bir planı ortaya çıkarırsınız. O yüzden dilekçemize her şeyi yazmadık. Ne TFF'den kişisel veya özel baskı olmadı. Oldu, tanığım diyen çıksın konuşsun. Bana Cumhurbaşkanlığından en ufak bir telkin yoktur. Tersine kulübümüze yapılan iyilikler vardır. Ben buna teşekkür etmek zorundayım. İsteyen istediği gibi anlasın. Biz hiçbir şeyin yandaşı değiliz. Biz bu camiayı oluşturanların temsilcisiyiz. Kimseye karşı kişisel veya kurumsal tepkimiz yok. Cumhurbaşkanlığından, Gençlik ve Spor Bakanlığından bize bir telkin yoktur. Galatasaray Kulübü, kendi hayrına olan davranışın içindedir. Yarın sandık var. Sandıkta gereken cevabı alırız. Bundan da gocunmam, özür diler giderim."

"AZİZ YILDIRIM BİZANS OYUNLARINI SEVMEZDİ"

"Söz konusu sezonlarda Trabzonspor var mı? Yok. Bir sezonda Göztepe ya da Altınordu katılması gerekirken vali sinirlenip iki tane farklı takım yolluyor. Bir yılda iki farklı şampiyonluk var. 62 yıl olmuş. Bir ömür. Fenerbahçe neden bizden öndeyken başvurmamış? Biz baya geriden geldik. Himmetle ve dua ile onları geçtik. Bir de bu utanmazlığı yapıyorlar. Ayıptır. Aziz Yıldırım bu tip Bizans oyunlarını sevmezdi."

"BU BAŞVURULAR TAM ANLAMIYLA KOMEDİ"

"Bu rakibimiz bir turnuvada 5. maçına çıkmıyor. Gidip başka bir organizasyona katılıyor. Sonra ikisinde de şampiyonluk istiyor. Bazı turnuvaları da 'önemsiz' diye katılmamışlar. Maddelerimizde göreceksiniz. Bu başvurular tam anlamıyla komedi. Kurulların asla böyle bir hata yapacaklarına inanmıyorum. O yayında Nihat Özdemir hazırlıksız yakalandı. Üzerinde çok baskı var. Onu üyelikten ettiler. Ben kendimi onun yerine koyuyorum; çok zor. Konuşurken kulüp ismini de ağzına almıyor. Gönül işiyle girdiğiniz yerlerden takdir görmemek insanı çok üzeri kendimden biliyorum ben bunu."

"63 SENE SONRA BUNU İSTERSEN 'KENDİ BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN YAPIYOR' DERLER"

"Galatasaray'ın içinden çıkan Güneş Spor'un da şampiyonluğu var. Onu da bize mi yazdırsak? (gülerek) Rakibimiz yanına birilerini çekmeye çalışıyor her zaman. Eskişehir, Bursa, Adana, Mersin, Diyarbakır, Samsun... bunlar büyük futbol şehirleri. Neden bu şehirler yok? Hani millilik? Sonra da 'Ben yaptım oldu'. Olmaz. 63 sene sonra bunu istersen 'Kendi başarısızlığını örtmek için yapıyor' derler. Düzenlenen turnuvalar hep bölgesel. İzmir'den iki takım. Gerisi İstanbul ve Ankara. O günkü şartlar turnuva düzenlemeyi imkansız hale getirebilir ama bugün nasıl bunu esas alabilirsin?"

FENERBAHÇE'YE OTOBÜS GÖNDERMESİ



"O dönem otobüsle gidilebilecek yakın mesafelerde yapılıyordu turnuvalar. Akhisar - İstanbul arası da mesafe baya var. Otobüsle gidenler oldu."

"CUMHURİYETİN TEMELİNDE EŞİT HAKLAR VARDIR"

"Tek başımıza da yapsak haklıysak girdiğimiz yoldan ayrılmayız. Kulüplerimizin kişisel çıkarlarından ötürü farklı yolları izlerlerse anarşi çıkar. Senin şampiyonluk sayın fazlayken ses çıkarmayacaksın. 63 yıl. Hatta diğer rakibine 2 şampiyonluk verildi diye itiraz edeceksin. Şimdi de gelmiş şampiyonluk istiyorsun. Atatürk'e en yakın arkadaşları bile karşı çıkmış ama döndü mü yolundan? Hayır. Cumhuriyetin temelinde eşit haklar vardır. Bu hakları kendi çıkarınıza göre değiştiremezsiniz."

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ DEVLETTİR"



"Milletimizi oluşturan unsurlar arasında Galatasaray da var, Fenerbahçe de var, Beşiktaş da var. Hakkarispor da var, Edirnespor da var. Bizim önceliğimiz devlettir, cumhuriyettir, millettir. Ardından Galatasaray gelir."

"EVİN GERÇEK EVLATLARIYLA HOLLANDA'YI YENDİK"

"Sen 63 yıl uyu. Sonradan uyan bak ki atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Almanya'yı sadece çalışkanlığı değil, futbola olan tutkusu da Alman ulusunun kenetlenmesinde büyük etkisi vardır. Brezilya da öyle. Çok değerli oyuncular çıktı. Dün akşam çok mutlu oldum. Evin gerçek evlatları mücadele ederek bir zamanlar 1-0 yenildiğimizde az yedik diye mutlu olduğumuz Hollanda'yı 4-2 yendik. Bunlar hiç aklımıza gelmeyen işlerdir. Burak, Ozan gibi evlatlarımızla yaptık bu işi. Yabancı serbestliğini getiren de bizim hocamız Fatih Terim'dir. Bu sayede bu oyuncularımızın yıldızı parladı. Taylan için de çok mutlu oldum. Emre Kılınç de oynasaydı keşke. Hepsini tebrik ediyoruz."