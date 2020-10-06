Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye transfer göndermesi!

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor. Bu kelimeler yanlış yerlere çekilebiliyor. Fatih Terim Türk futbolu için çok değerli bir teknik direktör. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor.

''SORUN VAR, SORUN OLMALI''

Salı sabahı uyandığımda Vay anasını yine Galatasaray puan kaybetti diye üzülürüm. Bakın, sorun var ama sorun olmalı. Eğer bir camia veya bir ailede sorun yoksa, orada bir şeyler yanlış. Sorun olacak, sorunları iyi niyet ve düzgünlükle çözeceksiniz. Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti.

Ben bu transfer döneminde bir şey öğrendim. Türkiye'de Süper Lig dışında yaz ve kış transfer dönemi var. Bu dönemin şampiyonları, küme düşenleri oluyormuş. Ben bu konuda cehaletimi öğrendim.

''TRANSFER İÇİN MADALYO VERİLİYORSA RAKİBİMİZE VERİLSİN''

Eğer transfer sayısı için madalya veriliyorsa rakibimize verilsin bir madalyon. Sanırım daha çok çıkarıyorlar şampiyonluk sayısını. Bir de oradan verilsin. Biz transfer döneminde küme düştük. Ben geldiğimden beri 53 futbolcuyu gönderdik ve 38 futbolcuyu kadromuza kattık.

Türkiye'de limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Limitlere uymayanlar da şampiyon ilan edilmeli. Bu ironiyi bir tarafa bırakırsak bizim göreve gelmemizin tek bir nedeni var. Bugün 147 milyon euro borç ne demek siz biliyor musunuz? Müthiş bir para.

''TARAFTAR HAKLI OLABİLİR...''

Buraya gelmemizin en büyük nedeni kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak. Bunu hiç aklımızdan çıkartmadık. Ve son 10 yılda ilk defa kulübü kara geçirdik. Bunların hepsi unutuluyor. Arada da 2 lig şampiyonluğumu var. Biz bu transfer döneminde sadece bonservise 680 bin euro ödedik. Limitleri aşmadık. Biz laf olsun diye transfer yapamayız. Taraftar haklı olabilir, istifa diyor olabilir. Taraftarın talebine de kızmıyorum. Bize diyorlar ki 'Siz de her türlü hileyi yapın, alın satın' Hayır! Bizden bunu istemeyin. Açıkça söylüyorum ki Galatasaray asla yanlış yönlere yönelmez. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray örnek olmak durumundadır.

Ben bilmiyor muyum bir futbolcuya yıllık 6 milyon euro vermeyi? Birine verdik pardon. 5 milyon euro verdik. Hepsi düzelecek diyeyim. Biz de hatalar yapıyoruz, yapabiliriz yani.

''TRANSFERDE BAŞARISIZ DEĞİLİZ''

Transfer konusunda başarısız olduğumuza inanmıyorum. Ben, benden çıkan paraya bakarım. Birisi transferde katakulle yaptıysa, yabancıları tonla getiriyorsa sorgulayın arkadaşlar. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Biz şikayet etmeyiz. Çok transfer yaparak kulübü zora sokmak bizim kültürümüzde yok.

''BEN GALATASARAY İÇİN ÖLÜRÜM!''

Belli oyuncularımıza belli teklifler geldi ancak istediğimiz seviyede değildi. Biz yine de Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Dünyada benim gibi bir başkan yoktur. Bu kadar sağlık sorunuyla mücadele edip... Neyse şimdi kendini acındırıyor diyecekler. Ben maşallah turp gibiyim! Elinden geleni arkasına koymasınlar. Bunu kötü niyetliler için söylüyorum. Ben Galatasaray için ölürüm!

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