Son Dakika | Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'dan açıklama...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ’halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.

Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.