Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Falcao maaşında indirim yaptı, takımda kalacak

Mustafa Cengiz, "Lemina sağ olsun bize hizmet verdi. Yeni sezonda teknik ekibimizin planları içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz. Falcao da devam edecek öyle görünüyor. İndirim yaptı maaşında.

"ARDA'YA EN DÜŞÜK MAAŞI VERDİK"

Arda Turan olayında devre arasında bana resmi olarak bir başvuru gelmedi. Bu transfer döneminde de hocamız bizden Arda'yı resmi olarak istedi. Arda da sağ olsun 'boş mukaveleye imza atarım' dedi. Biz de en düşük maaşı verdik" ifadelerini kullandı.