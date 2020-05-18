Son dakika! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ameliyat edildi! Abdurrahim Albayrak'tan açıklama...

Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nişantaşı'nda bir hastaneye götürülen Cengiz'in bu sabah midesinden ameliyata alındığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu için açıklama geldi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

AMELİYAT TAMAMLANDI

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Instagram'dan Mustafa Cengiz'in ameliyatına giren Profesör Doktor Dursun Buğra ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak operasyonun bittiğini duyurdu. Albayrak paylaşımında şunları yazdı:

"Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allahım senden razı olsun"

İLK ZİYARET ALİ KOÇ'TAN

Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.



MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleri, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!