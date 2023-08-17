Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Hakim Ziyech, Tete, Beşiktaş ve Rashica videosu açıklaması! "Eğer özür dilenmezse..."

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Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen imza töreninde sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine ilişkin konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eksiklerin büyük bölümünün tamamlandığını ancak birkaç nokta atışı transfer daha yapılacağını belirterek Hakim Ziyech transferinin son durumu ve Tete'nin imzasının hukuki boyutuna dair bilgi verdi.

Dursun Özbek ayrıca Beşiktaş'ın Milot Rashica transferinin tanıtım videosunda kullanılan görüntülere ilişkin siyah beyazlı camiaya tepki göstererek özür beklediklerini ifade etti. Özbek, "Böyle bir paylaşım yaparak, ülkeyi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Buna sebep olanlardan hesabını soracağız." dedi.

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"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER OLACAK"

Bir transfer sezonunu başarılı şekilde yürütüyoruz. Eksiklerimizin büyük kısmını tamamladık. Nokta atışı isimler olacak. İsim zikretmek doğru olmaz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmenin peşindeyiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi futbolu oynayan takımı kurmanın peşindeyiz.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir camiayı eli kanlı bir terör örgütüyle ilişkilendirmek, yakıştırmak, yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve gaf, Galatasaray'ı tanımadıkları için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Bu ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş kulübünden özür bekliyoruz.

Taraftarlarımızı, kulübümüzü, çalışanlarımızı bu konuda sakin olmaya, bu provokatif kalkışmaya prim vermemeye rica ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin birbirini sevmesi, daha bütünleşmiş halde olmasını isterken bunun olması üzücü. Niye biz Beşiktaş'la sahada rekabet edemiyoruz? Onlar da çok eski bir kulüp. Yıllardır mücadele ediyoruz, kardeşliğimiz var, onlara her zaman saygılıyız.

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"ÖZÜR DİLENMEZSE..."

Özür dilenmediği takdirde bu yaşananları kulübün başındaki kişinin yapacağını düşüneceğim. Bir transferi bu vaziyete getirmeyi anlayamadım. Nasıl buraya geldi bilmiyorum, hayretler içindeyim. Kanlı bir terör örgütünün değirmenine su taşımayalım. Beşiktaş'ı yönetenlerin önce, yapılan benzetmenin ne kadar yanlış olduğunu anlaması lazım. Türkiye'nin ihtiyacı şu an bu mu? Biz neyin peşinde koşuyoruz? Böyle kısır kavgalarla birbirimizi aşağılamanın peşinde mi koşuyoruz. İki takım da sporun sevdalısı olduğu kişilerin kurduğu kulüp. O yayını, göndermeyi ne fayda için yaptınız? Bu manada yanlış yapıldığında, basiretli yöneticiler özür dilemesini bilir.

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"ÜLKEYİ BÖLMENİN YERİ VE ZAMANI DEĞİL, HESABINI SORACAĞIZ"

Niye buna ihtiyaç duydunuz? Bundan ne elde ettiniz diye Beşiktaşlı yöneticilere sormak istiyorum. Böyle bir paylaşım yaparak, ülkeyi bölmenin yeri ve zamanı değil. Kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Buna sebep olanlardan hesabını soracağız.

"BAŞKA KULÜPLERE BENZEMİYORUZ"

Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyetle biz başka kulüplere benzemiyoruz.

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"GALATASARAY 500 YILLIK KULÜP"

Galatasaray nedir diye açın bakın, 500 yıllık kulüp. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Osmanlı döneminden beri kuruluş amacı devlet adamı yetiştirmek olan bir kurumdan bahsediyoruz. Vatanı için canını vermiş talebelerin okuduğu yerden, vatan sevgisi için hayatlarını vermiş insanlardan bahsediyoruz. Sen kalk, bu kuruma eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirme yakıştırması yap.

"CİNAYET MAHALLİNE İLK KATİL GELİRMİŞ"

Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum.

GALATASARAY'IN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Galatasaray'ın ait olduğu yer, Şampiyonlar Ligi. Orada en fazla oynayan takım Galatasaray ve oraya yakışan takım biziz. Galatasaray'sız Şampiyonlar Ligi, pek sevilmiyor. Sponsorluk anlaşmalarımız devam ediyor, Galatasaray'a yakışan transferler gruplara kalmamızla alakalı değil. Her şekilde yapıyoruz. Taraftarlarımız endişe etmesinler.

TETE TRANSFERİNDE RİSK GÖRMÜYORUZ

Tete konusunu hukukçularla görüştük ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu transferde risk görmedik. Tete bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak.

HAKIM ZIYECH TRANSFERİNDE SON DURUM

Erden Bey, Hakim Ziyech transferini takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız.

ICARDI'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

İmza töreninde kısa bir açıklamada bulunan Mauro Icardi ise, "Bu formayı geçen sene kiralık oyuncu olarak giymiştim. Bu sene artık bu ailenin parçası olarak giyiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. İlk senemde şampiyon olduk, umarım önümüzdeki senelerde de devam edecek." dedi.