Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş maçı açıklaması! 'İlk teklifi onlar yaptı...'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona dönüşü İzmir havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barcelona maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elmas, "Çok zorlu bir maçtı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ederim. Çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Rakibimiz çok kuvvetli bir takım. Bu beraberliği çok büyütmemek gerekiyor. Bu beraberlik, biz İstanbul'da tur atlarsak değerli. Bu disiplinle devam edip çeyrek finale çıkmayı hak etmemiz lazım. Taraftarımızın önünde bu mücadeleyi verebilecek olmak çok büyük bir sonuç. Taraftar takımlarını yalnız bırakmayacaktır. Avrupa, Galatasaray'ın çok önem verdiği bir kulvar. Kuruluş amacımız. Bunu tekrar Galatasaray gösterdi. Bu puanlar Türk futboluna da katkısı olacak. Geçmişte Türk takımları, Avrupa kupalarına direkt katılım hakkı elde ettilerse bunun en önemli sebebi Galatasaray'ın Avrupa'da üst üste elde ettiği başarılar ve toplamış olduğu puanlardır." dedi.

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"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİK"



Beşiktaş ile oynanacak maçla ilgili erteleme taleplerinin bulunduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı, Olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlk olarak uçağımızın İstanbul'a inip inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman hem antrenman hem kendi sahamızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Geçmişte bu sebeple çimimizi kaybettik. Üst üste hem Beşiktaş hem Barcelona maçları var. Dolayısıyla Galatasaray'ın düzgün bir sahada mücadele etmesi Barcelona karşısında çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Önce TFF, Kulüpler Birliği'ne sordu. Başkan da bunu kulüplere sundu. Biz Galatasaray olarak net olarak görüşümüzü belirtmiştik. Sahaların bozulmaması, sakatlıkların olmaması ve güzel oyunun etkilenmemesi için erteleme fikrine sıcak bakacağımızı belirtmiştik. Ancak dediğim gibi bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkenin puan alması meselesidir. Bizim önemli gördüğümüz konu bu. Bu konuda da çok spekülasyon yapmayı gereksiz buluyorum. Biz gerekli talebimizi yaptık. Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı. Biz TFF ile görüşüyoruz. Zaten teklifi ilk onlar yapmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Sanırım onlar da daha iyi bir sahada, daha iyi bir şartlarda oynamak isteyeceklerdir. Biz daha büyük resme bakıyoruz. Ufak kavgalara, mücadelelere değil, Avrupa'da çok daha büyük bir resmin içerisinde Türk futbolunun olmasının önemini düşünüyoruz. Bir maç ertelendi ya da ertelenmedi konusu değil. Ülke puanını ilgilendiren bir durum. Avrupa'daki puanlarımız düşmüş durumda ve şu anda tek temsilci Galatasaray'dır. Burada da en iyi şekilde Galatasaray'ın Avrupa'da temsil etmesi ve diğer takımlara da yarayacak puanlar almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"BU KARARIN NEDEN ACELEYLE ALINDIĞINI BİLMİYORUM"

Son günlerde tartışma konusu olan hakem kararlarına da değinen Elmas sözlerini şöyle sürdürdü;



"Hakemlerle ilgili en başından beri isimlerle değil sistemin şeffaflığıyla, değerlendirme kriterleriyle sorunumuz var. Eğer bu sistemi şeffaf çalışır bir hale getirmezseniz, hakemliğe devam etmeyecek isimlerin neden devam etmeyeceğinin sebeplerini ortaya koyamazsanız aynı kaos devam eder. Zaten böyle oldu. Sezon başında bu sorunlar halledilmemesi durumunda kaos sezonu olacağını söylemiştim. Gerçekten bir kaos sezonu gerçekleşiyor. Kalan hakemler niye kaldı? Giden hakemlerin niye gitmesine karar verildi? Gözlemcilerle ilgili kararlar hangi kriterlere göre verildi? Bunları bilmiyoruz. Son 10 hafta kala ciddi spekülasyonlara sebep olacak bir karar verildi. Bu kararın neden aceleyle alındığını bilmiyorum. U19 maçımız sebebiyle hakemin geç atanması sebebiyle geç başladı. MHK'da kaos yaşandığını görebiliyoruz."

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'BİRKAÇ KULÜBÜN GÜÇ GÖSTERİSİ...'

"Bugün başka bir kulübün maçına atanan hakemin değişmesi gibi konular da var. Bu işin kişiler etrafında değil, şeffaf, hiçbir takımı gözetmeden, TFF içerisinde ya da dışardan bir güç gösterisi yapmadan son derece şeffaf ve sadece Türk futbolunun lehine çözülmesini istiyoruz. Son alınan karar böyle oldu. Bizim istediğimiz değişim, ama değişim bu değil. Biz istediğimiz sistem değişikliğini tüm kulüpler adına adaletin savunucusu olmaya, bunu talep etmeye devam edeceğiz. Türk futbolunda son zamanlarda bazı kulüplerin bir arada daha güçlü olduğunu gösterme ihtiyaçları olduğunu ve bununla ilgili de baskılar yaptıklarını görüyoruz. Tüm kulüplerin, Türk futbolunun güçlü olduğu bir sisteme ihtiyacımız var. Zaten birkaç kulübün ya da bazı kulüplerin dönem dönem güç gösterisi yapması sonucu Türk futbolu buraya geldi. Geldiğimiz noktada da ileriye geçmiş alışkanlıklarımızla gidemeyeceğimizi biliyoruz."