Son Dakika: Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas Spor Arena'ya konuştu: "Mevcut yönetimden iki aday bile çıkabilir, üç takımla prensipte anlaştık"

BURAK ELMAS ÖZEL RÖPORTAJ BÖLÜMLER;



00.00 Açılış

00.35 Seçim Tarihi

03.37 Galatasaray Neden Şampiyon Olamadı?

08.25 Burak Elmas'tan Fatih Terim Çağrısı

11.11 Fatih Terim Dayanak Noktası Mı?

13.25 "Abdurrahim Albayrak ile Çalışmayacağız"

14.50 Kulüp Yöneticileri ve Rakiplerle İlişkiler

18.39 "Ekibimizle Transfer Çalışmaları Yaptık"

19.50 "Transfer Toplantısını 6-7 Saatte Bitiririz"

21.10 "Bankalar Birliği Anlaşmasını Yeniden Konuşacağız"

24.00 "Takım Bütçesi Yüzde 50 Düşmeli"

26.19 "Futboldan Ben Sorumlu Olacağım"

27.40 "Yurt Dışından 3 Pilot Takımla Anlaştık"

29.00 "Kemerburgaz'ı 25 ile 28 ay arasında bitirmeyi planlıyoruz"

31.56 Basketbol Salon Projesi

33.11 "Galatasaray Adası Bizim Namusumuz"

35.42 Taraftar İradesi Genel Kurula Yansır mı?

37.28 Faruk Süren ile İlişkisi

40.53 Galatasaray'daki En Büyük Dileği



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