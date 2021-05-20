Son Dakika: Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas Spor Arena'ya konuştu: "Mevcut yönetimden iki aday bile çıkabilir, üç takımla prensipte anlaştık"
Galatasaray Başkan Adaylarından Burak Elmas, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili yönetime bulunduğu çağrının karşılığını alamadığını belirten Elmas, transfer konusunda ekibinin çalıştığını açıkladı. Bankalar Birliği Anlaşmasını yeniden masaya yatıracaklarını belirten deneyimli yönetici, Abdurrahim Albayrak ile çalışmayacaklarını ve yurt dışından 3 pilot takımla anlaştıklarını da duyurdu.
BURAK ELMAS ÖZEL RÖPORTAJ BÖLÜMLER;
00.00 Açılış
00.35 Seçim Tarihi
03.37 Galatasaray Neden Şampiyon Olamadı?
08.25 Burak Elmas'tan Fatih Terim Çağrısı
11.11 Fatih Terim Dayanak Noktası Mı?
13.25 "Abdurrahim Albayrak ile Çalışmayacağız"
14.50 Kulüp Yöneticileri ve Rakiplerle İlişkiler
18.39 "Ekibimizle Transfer Çalışmaları Yaptık"
19.50 "Transfer Toplantısını 6-7 Saatte Bitiririz"
21.10 "Bankalar Birliği Anlaşmasını Yeniden Konuşacağız"
24.00 "Takım Bütçesi Yüzde 50 Düşmeli"
26.19 "Futboldan Ben Sorumlu Olacağım"
27.40 "Yurt Dışından 3 Pilot Takımla Anlaştık"
29.00 "Kemerburgaz'ı 25 ile 28 ay arasında bitirmeyi planlıyoruz"
31.56 Basketbol Salon Projesi
33.11 "Galatasaray Adası Bizim Namusumuz"
35.42 Taraftar İradesi Genel Kurula Yansır mı?
37.28 Faruk Süren ile İlişkisi
40.53 Galatasaray'daki En Büyük Dileği
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