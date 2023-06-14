Son Dakika: Galatasaray aradığı sol beki Portekiz'de buldu!

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Sol bek için transfer avına çıkan Galatasaray'da rota Portekiz'e döndü.

Adekugbe ve Emre Taşdemir'in ayrılığı sonrasında sadece Kazımcan Karataş bu mevkide kalırken, hedef bu bölgede rekabeti artıracak kaliteli bir yabancı isim.

HEDEF WENDELL

Sabah'ın haberine göre; Liverpool'un 27 yaşındaki oyuncusu Konstantinos Tsimikas gündeme gelirken şimdi de Porto'dan WENDELL listeye alındı.

Portekiz ekibiyle 2 sezon daha kontratı olan ancak ayrılık ateşini yakan Brezilyalı oyuncu için Porto ile temasa geçildi ve istenen bonservis bedeli soruldu.

Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki sol bek, takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıktı.

Porto kulübünden gelecek yanıta göre hamle yapmaya hazırlanan yönetim, piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu için 3 milyon Euro ile pazarlığı başlatmak istiyor.

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