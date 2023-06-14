×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray aradığı sol beki Portekiz'de buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Erden Timur
Son Dakika: Galatasaray aradığı sol beki Portekizde buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 08:24

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadece edecek bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. En önemli mevkilerden olan sol bek konusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim, aradığı ismi buldu.

Haberin Devamı

Sol bek için transfer avına çıkan Galatasaray'da rota Portekiz'e döndü.

Adekugbe ve Emre Taşdemir'in ayrılığı sonrasında sadece Kazımcan Karataş bu mevkide kalırken, hedef bu bölgede rekabeti artıracak kaliteli bir yabancı isim.

HEDEF WENDELL

Sabah'ın haberine göre; Liverpool'un 27 yaşındaki oyuncusu Konstantinos Tsimikas gündeme gelirken şimdi de Porto'dan WENDELL listeye alındı.

Portekiz ekibiyle 2 sezon daha kontratı olan ancak ayrılık ateşini yakan Brezilyalı oyuncu için Porto ile temasa geçildi ve istenen bonservis bedeli soruldu.

Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki sol bek, takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıktı.

Porto kulübünden gelecek yanıta göre hamle yapmaya hazırlanan yönetim, piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu için 3 milyon Euro ile pazarlığı başlatmak istiyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Erden Timur

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık