Son Dakika: Galatasaray antrenmanında dikkat çeken kare! Burak Elmas, Fatih Terim ve Arda Turan...

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel ile kulüp çalışanları da takip etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncuNUN katılacağı basın toplantısı ise saat 16.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde başlayacak.

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İDMANDA ÇOK ÖZEL KONUKLAR

Galatasaray Futbol A Takımının, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği idmanda sürpriz konukları vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in davetiyle kulüp çalışanları, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımının antrenmanını takip etti. Antrenmanı izleyen Galatasaray Spor Kulübü çalışanları, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.

Buluşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel de yer aldı.

Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, Galatasaray ailesinin bir arada olduğu buluşmayla ilgili olarak, "Göreve geldiğimizden beri Galatasaray’ın ne kadar büyük bir aile olduğunu hep dile getiriyoruz. Florya bizim merkez ofisimiz. Hakikaten çok büyük bir aileyiz. Bugün hocamızın inisiyatifiyle tüm çalışanlarımızı, üst seviye bütün ekiplerimizi bir araya topladık idmanda. Güzel bir ailenin güzel bir görüntüsünü oluşturduk. Galatasaray çok büyük bir aile ama bu birliktelik de çok önemli. Ailenin birlikte olması, birbirinden güç alması. Onun için bütün kulüp çalışanlarımız burada gelip takıma destek verdiler. Genç bir takımımız var onlar da Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu görsünler istedik. Bu buluşma çok güzel oldu bugün.” ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, futbol takımının Perşembe günü oynayacağı Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray’ın önemsiz bir maçı yok. Her maçımız önemli. Dolayısıyla her maça biz aynı önemi veriyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maç önemli, Pazar günü oynayacağımız maçımız da önemli. Dolayısıyla hep beraber birlikte olup birbirimizden güç alıp devam etmemiz lazım." dedi.

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Aile buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi el yazımla böyle bir davet mektubu yazdım. Biz tabii zaman zaman toplu halde Ali Sami Yen’e ama Florya’ya bu topluluk gelmemişti. Ben de bütün çalışanlarımızın bizi tanımasını, beraber olduğumuzu hissetmeleri açısından bir davet mektubu yazdık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz, çalışanlarımız geldiler. Tam bir büyük aile gibi buradayız. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bugünkü antrenmanımız kendi ailemizin fertleriyle beraber gerçekleşti diyebileceğimiz bir ortam var. Hakikaten biz de çok mutlu olduk. Tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Florya’yı görmeyen kalmasın, kimse bize uzak kalmasın diye böyle bir organizasyon yaptık. Çok da hoş oldu. İnsan sevdiklerini gördüğü zaman mutlu oluyor. Beraberce mücadele ettiğimiz, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımızla olan bir beraberlikti. Bunlara devam edeceğim hep birlikte inşallah. Gülerek, mutlu bir şekilde devam edeceğiz.”

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Başkan Burak Elmas, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve çalışanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.