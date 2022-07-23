Son Dakika: Galatasaray, Amine Harit transferini cebine koydu! Ali Akman için son söz Frankfurt'un...

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Galatasaray'da orta saha bölgesi Sergio Oliveira ve hücum hattı Haris Seferovic ile güçlenirken transfer çalışmaları devam ediyor.

Uzun süredir transferi görüşmelerinin sürdüğü Amine Harit konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

KULÜP VE OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılılar, Harit için Schalke ile 5 milyon euro bonservis ücretini 3 yıllık ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu da maaş beklentisini 2.7 milyon euroya düşürdü.

HARIT'İ CEBİNE KOYDU, ALTERNATİFLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray yönetimi, anlaşmaya vardığı Harit'in transferini bekletirken bu bölge için belirlenen diğer alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor.

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ALİ AKMAN İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 20 gol atarak gol kralı olan Umut Bozok’la anlaşamayan Galatasaray, rotayı Eintracht Frankfurt’ta oynayan Ali Akman’a çevirdi. Halen sarı kırmızılı kulübün idari kadrosunda yer alan eski futbolcu Ayhan Akman’ın da yeğeni olan 20 yaşındaki santrforla her konuda anlaşma sağlanırken, gözler şimdi Alman ekibine çevrildi. Eintracht Frankfurt, kiralık ya da satılık olarak Ali Akman’ı göndermeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

3. AKMAN OLABİLİR

Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a Transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda ekibinde geçen sezon 32 maça çıkan genç yıldız, 6 gole imza atmıştı.