Son Dakika: Futbol dünyasını bekleyen kaos! Afrika Uluslar Kupası'nda futbolcuların hayatı tehlikede mi?

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Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan futbolcuların hayati tehlikesi bulunuyor.

Kamerun'da 2016 yılında patlak veren Anglofon krizinin etkileri günümüzde hala sürüyor. Bölgede son dönemde artan çatışmaların ardından Ocak- Şubat aylarında ülkede düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek futbolcuların can güvenlikleri tartışma konusu oldu.

FUTBOLCULARIN VE TEKNİK EKİPLERİN HAYATLARI TEHLİKEDE OLABİLİR

İngiliz Daily Mail Gazetesi, takımların ve futbolcuların yaşanan çatışmalar sebebiyle kendilerini tehlikede hissettiklerini ancak resmi makamlar tarafından turnuvanın ertelenmesi ya da tehlikenin azaltılması yönünde herhangi bir adım atılmadığını öne sürdü.

Bölgede devam eden şiddetli çatışmaların yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantına da rağmen turnuvanın ısrarla belirlenen tarihte düzenlenmesinde ısrar edilmesi tepki çekti.

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"EN SAĞLIKLI KARAR TURNUVANIN ERTELENMESİ"

Daily Mail'e konuşan insan hakları temsilcileri, futbolcular ve teknik heyet personelleri için bölgede ciddi şekilde hayati tehlike bulunduğuna inanıyor. En sağlıklı kararının turnuvanın ertelenmesi olduğunu belirten yetkililer, organizasyonun gerçekleştirilmesinde inat edilmesi halinde ise maçların en azından başka bir bölgede oynanmasını tavsiye ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Araştırmacısı ve Kamerun Küresel Barış ve Adalet Seferberliği Kampanyası üyesi Rebecca Tinsley, "Taraflar arasında kalıcı barış ya da kısa süreli ateşkes sağlanana dek turnuvanın ertelenmesine yönelik bir sürü destek telefonu alıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN İYİ ALTERNATİF GÜNAYBATI BÖLGESİ

Uzmanlara göre 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın Kamerun sınırları içerisinde organize edilebileceği en iyi konum Güneybatı bölgesi.

LIMBE STADYUMU ÇATIŞMANIN ORTASINDA

Toplamda 6 farklı stadyumda oynanacak olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yalnızca Limbe'de bulunan Limbe Stadyumu çatışma bölgesi olan Anglofon'da yer alıyor. Ancak Douala ve Bafoussam Stadyumları ise hemen çatışma bölgesinin sınırında.

Limbe Stadyumu'nun taşıdığı risk hakkında konuşan Rebecca Tinsley, "Yalnızca hükümetin devreye girmesiyle futbolcuların ve teknik heyetlerin hayati tehlikesini ortadan kaldırabiliriz. Bu konuda turnuvanın ertelenmesi yönünde tavsiye veriyoruz. Özellikle Limbe'deki stadyum ciddi manada tehlike altında." dedi.

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Rebecca Tinsley ayrıca, "İngiliz takımları, oyuncularını böylesine tehlikeli bir stadyuma gönderirken dikkatli olmalı. Çünkü oralarda ciddi tehlikeler olacak. Bunu görmek için çatışan taraftarla bakmanız yeterli. 80'den fazla patlama gerçekleştirdiler ve gün geçtikçe tatktiklerinde daha da sofistike hale getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

KAPASİTESİ 20 BİN, 6 MAÇ OYNANACAK

20 bin seyirci kapasiteli Limbe Stadyumu'nda 2021 Afrika Uluslar Kupası kapsamında toplam 6 müsabaka oynanacak.

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YARATTIĞI TAHRİBAT ÇOK YÜKSEK

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, on binlerce kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Yalnızca bu yıl içerisinde ise 80'den fazla bombanın patladığı bölgede birçok sivil, asker ve polis hayatını kaybetti. Özellikle 5 yaşındaki minik kızın can verdiği patlama dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Öte yandan bir okulun sınıfına atılan bomba, şoförü içindeyken havaya uçurulan bir taksi ve linç edilen polis olayları ise hala hafızalarda olan diğer taşkınlıklar.

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MASKOT BİLE KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYİYOR

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın resmi maskotu olan Aslan Mola'nın geçtiğimiz günlerde çatışma bölgesinde turnuvaya dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği geçit töreninde kurşun geçirmek yelek giydiği ortaya çıktı.

Yerel dilde 'dost' anlamına gelen ve ismini buradan alan Aslan Mola'ya geçit töreninde silahlı bir askeri birliği eşlik etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

HÜKÜMET ÇATIŞMALAR SEBEBİYLE TAVİZ VERMEK İSTEMİYOR

Kamerun Hükümeti, ülkede devam eden söz konusu çatışmalara ve taraflara taviz vermemek adına herhangi bir organizasyonu ertelemeye sıcak bakmıyor. Hükümet, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın da dahil olduğu etkinlik takvimini eksiksiz gerçekleştirmeyi arzuluyor.

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SAMUEL ETO'O: TURNUVAYI ERTELEMEK İÇİN BİR NEDEN GÖREMİYORUM

Kamerun Futbol Federasyonu yeni başkanı Samuel Eto'o, pandemiden dolayı ertelenmesi gündemde olan Afrika Uluslar Kupası'nın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Samuel Eto'o konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvayı ertelemek için bir neden göremiyorum. Euro 2020 pandeminin ortasında oynanabiliyorsa, Afrika Kupası'nın yapılmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.

2021 Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

KRİZ 2016'DA PATLAK VERDİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

TURNUVA 2022'YE ERTELENMİŞTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı geçtiğimiz Haziran ayında 2022 yılına ertelemişti.

CAF'tan yapılan açıklamada, 2021'deki turnuvanın 2022'nin Ocak ayında gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarı final aşamasında ertelenen CAF 2020 Şampiyonlar Ligi maçlarının tek maç eleme usulüyle Kamerun'da, Konfederasyon Kupası karşılaşmalarının ise Fas'ta oynanacağı belirtilmişti.

2020 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedilmişti.

SÜPER LİG'DEN TURNUVADA BOY GÖSTERMESİ KESİNLEŞEN OYUNCULAR

Galatasaray: Mostafa Mohamed (Mısır)

Trabzonspor: Djaniny Semedo (Yeşil Burun Adası), Jean Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

Atakaş Hatayspor: Munir Mohamedi (Fas) + El Kaabi (Fas)

Demir Grup Sivasspor: Fayçal Fajr (Fas), Max Gradel (Fildişi Sahili)

Altay: Ahmed Yasir Reyyan (Mısır)

İttifak Holding Konyaspor: Ahmed Hasan Mahcub (Mısır)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRABİLİRLER

Galatasaray'da Mostafa Mohammed, Trabzonspor'da ise Djaniny Semedo ile Jean Evrard Kouassi, Süper Lig'de iki takım arasında oynanacak kritik maçı kaçırabilirler.

Mostafa Mohammed, Djaniny Semedo ve Jean Evrard Kouassi, grup maçları boyunca takımlarını yalnız bırakacak ve bu süreçte iki takım da 3'er maç oynayacak.

Cezayir, Mısır ve Yeşil Burun Adası'ndan herhangi birinin gruptan çıkması halinde ise oyuncular 23 Ocak'taki Galatasaray-Trabzonspor maçını da kaçıracak.

DAVET ALAN LİGDE 3 MAÇ KAÇIRACAK

Öte yandan milli takımlarına davet alan tüm Süper Lig oyuncuları, grup maçları sebebiyle ligdeki 3 maçta forma giyemeyecek.

MURAT SANCAK: SIMON DELİ GİTMEK İSTEMEZSE GİTMEZ

Konuyla ilgili Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kararı Simon Deli'ye bıraktıklarını söyledi.

Murat Sancak, "Oyuncumuz her şeye rağmen gitmek istiyorsa gidebilir. Oyuncum gidecek biz ondan yararlanamayacağız diye bencillik yapamam. Kendisi gitmek istemezse gitmez ama ben gitmek isteyeceğini zannetmiyorum çünkü hafif bir sakatlığı var." dedi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA TUR TAKVİMİ ŞÖYLE

Grup aşaması: 9-20 Ocak

Son 16 turu: 23-26 Ocak

Çeyrek final: 29-30 Ocak

Yarı final: 2-3 Şubat

Final: 6 Şubat