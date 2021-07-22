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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fransızlar duyurdu! Beşiktaş kaleci transferi için bilgi aldı

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Son Dakika: Fransızlar duyurdu! Beşiktaş kaleci transferi için bilgi aldı

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kaleci transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, PSG'nin tecrübeli file bekçisiyle temasa geçip bilgi aldığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber - Kadrosuna tecrübeli bir kaleci katmak isteyen Beşiktaş için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Medipol Başakşehir'den Mert Günok'la da ilgilenen siyah-beyazlıların, PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, Gianluigi Donnarumma transferi sonrası foma şansı iyice azalan Rico'yu Beşiktaş'ın yakından takip ettiği ve durumuyla alakalı PSG'den bilgi aldığı belirtildi.

İspanyol kalecinin geleceğine dair henüz bir karar vermediği ve bu nedenle gelen teklifleri somut olarak değerlendirmediği ifade edildi.

Takımın bir diğer kalecisi Alphonse Areola'nın da takımdan ayrılmaya karar verdiği kaydedildi.

27 yaşındaki Sergio Rico, geçen sezon PSG formasıyla 13 maçta forma giydi.

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