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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi!

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Son Dakika | Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü sebebiyle ertelendi!
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Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, corona virüsü salgısı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

Daha önce 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

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