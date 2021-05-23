Son Dakika | Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile hasret bitti

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Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Ligin son haftasında Angers'a konuk olan Fransız ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Burak Yılmaz takımının ikinci golünü kaydederken Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik de mücadeleye 11'de başladı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Mücadelenin 10. dakikasında Lille'i öne geçiren David, 45. dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, 45+1 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Angers'ta Fulgini 90. dakikada skoru belirleyen golü attı.

1 PUAN FARKLA ZAFER

Angers'ı deviren Lille puanını 83'e çıkardı. PSG, Brest'i yenmesine karşın 82 puanda kaldı ve şampiyonluğu rakibine verdi. Böylece Paris ekibinin de 3 yıllık serisi sona erdi.

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürmüştü.

EN SKORER İSİM OLDU, YUSUF VE ZEKİ...

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Ligue 1'de zirve yarışının son puan durumu;

1) Lille - 83

2) PSG - 82

3) Monaco - 78