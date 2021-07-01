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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı

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Son dakika: Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, sözleşmesi sona eren Franck Ribery ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı. 2019'da transfer olduğu Fiorentina'da iki sezon forma giyen Ribery'nin sözleşmesi sona erdi. Fiorentina, yaptığı paylaşımlarla Ribery'ye teşekkür etti.

38 yaşındaki Ribery, geçen sezoın Fiorentina formasıyla toplam 30 maça çıkmış, 2 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

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