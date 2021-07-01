Son dakika: Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, Fiorentina'dan ayrıldı. 2019'da transfer olduğu Fiorentina'da iki sezon forma giyen Ribery'nin sözleşmesi sona erdi. Fiorentina, yaptığı paylaşımlarla Ribery'ye teşekkür etti.

38 yaşındaki Ribery, geçen sezoın Fiorentina formasıyla toplam 30 maça çıkmış, 2 gol atıp 7 de asist yapmıştı.