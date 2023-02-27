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Son Dakika: Francesco Farioli gitti, Ersun Yanal Alanyaspor'a imzayı attı

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Anadolu Kulüpleri
Son Dakika: Francesco Farioli gitti, Ersun Yanal Alanyaspora imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 17:37

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Akdeniz ekibi, Francesco Farioli'nin ardından takımın başına deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın getirildiğini duyurdu.

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Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada Başkan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Çavuşoğlu, daha sonra Farioli ve teknik heyete plaket takdim etti.

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ALANYASPOR'DA ERSUN YANAL DÖNEMİ

Franceso Farioli sonrası Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu.

Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Ersun Yanal!" denildi.

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Anadolu Kulüpleri

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