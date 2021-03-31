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Motor Sporları
Haber Giriş: 31.03.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Formula 1'den Türkiye için yeni karar! '2021'de geri dönebilir'

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Son Dakika: Formula 1'den Türkiye için yeni karar! '2021'de geri dönebilir'

Formula 1 yönetimi, iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Formula 1 yönetiminin , bu sene Türkiye'de yarış yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Formula 1 yönetimi, iptal olabilecek yarışların yerine Türkiye ve Sakhir GP'yi getirmeyi düşünüyor.

Son Dakika: Formula 1den Türkiye için yeni karar 2021de geri dönebilir

Meksika, Brezilya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki mevcut COVID-19 şartları sebebiyle Türkiye'de haziran ayının başında bir yarış düzenlenebileceği kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasının beklenmediği ancak alternatifler için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

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