×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Formula 1'de Max Verstappen üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Güncelleme Tarihi:

#Verstappen#Formula 1#Max
Son Dakika: Formula 1de Max Verstappen üst üste 3. kez dünya şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 21:19

Formula 1'de Hollandalı pilot Max Verstappen, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Haberin Devamı

Formula 1'de heyecan Katar Grand Prix'siyle devam ederken, bugün yapılan sprint yarışıyla şampiyon belli oldu. Şampiyonayı açık ara önde götüren Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, sprint yarışını ikinci sırada tamamladı ve pilotlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.

Sprint yarışını ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Verstappen bu sonuçla 2021 ve 2022 yıllarından sonra üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Red Bull da takımlar şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Verstappen#Formula 1#Max

BAKMADAN GEÇME!