Son Dakika: Finalissima'da şampiyon Arjantin! İtalya'nın hasreti devam etti, Lionel Messi...

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EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Arjantin 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

MESSI'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Galibiyet gollerini 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala kaydetti.

Bu sezon PSG'de beklentilerin altında kalan Lionel Messi, ilk golün asistini yaparken gösterdiği performansla da dikkat çekti.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan yıldız futbolcu, gol konusunda ise Donnarumma'ya takıldı.

WEMBLEY'İ SEVİYOR

Messi, Wembley'de oynadığı 3 maçta 4 gole direkt katkı yapmayı başardı. 2011 yılında Manchester United ağlarını havalandıran Messi, 2018'de ise Tottenham'a iki gol atmıştı.

Maçın son bölümünde Wembley'deki taraftarlar, uzun süre Lionel Messi için tezahüratlarda bulunarak 34 yaşındaki futbolcuyu onurlandırdı.

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İKİNCİ KUPASI

2021 yılınca Copa America zaferiyle Arjantin'de ilk kupasını kazanan Messi, milli takımda ikinci şampiyonluğunu yaşamış oldu.

HARİKA BİR TEST

Karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi, "Bizim için harika bir test maçı oldu. Herkesle savaşabilecek güçteyiz. İtalya gibi bir takımı yenerek bu kupayı almak çok özel oldu" ifadelerini kullandı.

32 MAÇLIK SERİ

Messi ve arkadaşları, son 32 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetlerini 2019 yılında Brezilya karşısında almışlardı.

İTALYA'NIN HASRETİ DEVAM ETTİ

İtalya, en son 1987 yılında mağlup etmeyi başardığı Arjantin karşısında bir kez daha galibiyet alamadı.

Son 6 maçta 2 beraberlik sonucu ortaya çıkarken 4 karşılaşmayı Arjantin kazandı.

CHIELLINI VEDA ETTİ

Giorgio Chiellini, İtalya formasıyla son resmi maçını oynarken devre arasında oyundan çıktı.

37 yaşındaki stoperi, 117 maçta forma giyerken 8 gol attı ve EURO 2020'de şampiyonluk yaşadı.

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