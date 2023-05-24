Son Dakika: Filippo Inzaghi için Süper Lig iddiası! Fatih Karagümrük ile anlaştı mı?

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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Pirlo'nun ayrılığının ardından takımın başına yine bir İtalyan teknik adam getirmesi kesin gözüyle bakılıyor.

Fanatik'in haberine göre; Karagümrük'en yeni sezonda takımın başına Filippo Inzaghi'yi getirmesi bekleniyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. İstanbul ekibi, bir diğer İtalyan teknik adam Gattuso ile de görüşmede bulundu ancak tercihini Filippo İnzaghi'den yana kullandı.

FILIPPO INZAGHI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Milan ile Avrupa futboluna damga vuran İtalyan futbolcu, teknik direktörlük kariyerine Milan u17 takımını çalıştırarak başladı. 1 sene sonra U19'un başına geçen İnzaghi, 2014 yılında ise efsanesi olduğu Milan'ın başına geçti. Milan'ın başında 40 maça çıkan İtalyan teknik adam 1.38 puan ortalaması tutturdu ve ligi 10. sırada bitirdi. Başarısız geçen Milan deneyiminin ardından İnzaghi, Serie C ekiplerinden Venezia'nın başına geçti.

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Venezia'yı şampiyon yapan İtalyan teknik adam 95 maça çıkarken 1.83 puan ortalaması tutturdu. İtalyan hoca daha sonra Serie A 'da Bologna'yı çalıştırdıktan sonra Serie B takımlarından Benevento'nun başına geçti ve burada şampiyon olarak takımı Serie A'ya çıkardı. İnzaghi ardından Brescia ile yola devam etti. İtalyan teknik adam son olarak Reggina ile Serie B'de 7. olarak ligi tamamladı.