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GeriFutbol Son Dakika: Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

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Son Dakika: Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Son dakika Tokyo 2020 haberi... Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek Tokyo 2020'de çeyrek finale galibiyetle yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın son 8 takım arasındaki rakibi belli oldu. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları, Güney Kore’yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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