Son Dakika: Filenin Sultanları, Brezilya'ya diş geçiremedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda mücadelede ev sahibi ekip Brezilya, 25-19, 23-25, 23-25, 23-25'lik setler neticesinde parkeden 3-1 galip ayrıldı.
EBRAR'IN PERFORMANSI YETMEDİ
Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak bu performans mağlubiyete engel olamadı. Brezilya adına en fazla sayı üreten isim ise 20 sayıyla VakıfBank forması giyen Gabi oldu.
Milli Takımın Maç Programı
İkinci Hafta
16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye
18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye
19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye
20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye
Üçüncü Hafta
29 Haziran - 05.00 / Kanada-Türkiye
30 Haziran - 23.00 / Türkiye-Hollanda
1 Temmuz - 02.00 / Türkiye-Japonya
2 Temmuz - 23.00 / Türkiye-ABD
Milli Takım Kadrosu
Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç