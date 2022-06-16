Son Dakika: Filenin Sultanları, Brezilya'ya diş geçiremedi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda mücadelede ev sahibi ekip Brezilya, 25-19, 23-25, 23-25, 23-25'lik setler neticesinde parkeden 3-1 galip ayrıldı.

EBRAR'IN PERFORMANSI YETMEDİ

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak bu performans mağlubiyete engel olamadı. Brezilya adına en fazla sayı üreten isim ise 20 sayıyla VakıfBank forması giyen Gabi oldu.

Milli Takımın Maç Programı

İkinci Hafta

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

Üçüncü Hafta

29 Haziran - 05.00 / Kanada-Türkiye



30 Haziran - 23.00 / Türkiye-Hollanda



1 Temmuz - 02.00 / Türkiye-Japonya



2 Temmuz - 23.00 / Türkiye-ABD

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Milli Takım Kadrosu

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç