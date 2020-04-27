Son dakika: FIFA'dan kural değişikliği kararı!

Spor Arena Dış Haber | FIFA'dan futbolun kural organı IFAB'a gönderilen yazıda salgın dönüşünde futbolcu sakatlıklarını olabildiğince azaltmak için oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkarılması teklif edildi.

FIFA'nın kural teklifi bu sezonun yanı sıra 2020/21 sezonunu da kapsıyor. FIFA'nın teklifiyle ilgili son kararı IFAB verecek.

Konuyla ilgili konuşan bir FIFA yetkilisi; "FIFA'nın önceliği futbolcuların sağlığı. Maçlar yeniden başladığında normalden daha sık bir takvimde oynanacak ve bir fizik kondisyon kapasitesini tam yakalayamamış oyuncuların sakatlık riski olacak. Bu sebeple zaten salgından ötürü büyük zararlar görmüş takımların bir de sakatlık sıkıntısı yaşamasını istemeyiz. Bu yüzden oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkarılmasını teklif ettik. Kupa maçlarında oynanacak uzatma bölümlerinde uygulanan +1 değişiklik kuralı ise devam edecek." sözlerini kullandı.





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