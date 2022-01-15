Son Dakika: FIFA'dan Gueye ve Marsilya'ya ceza!

Haberin Devamı

FIFA, Gueye transferi nedeniyle Marsilya'ya 2 dönem transfer yasağı getirdi.

L'Équipe'de yer alan haberde; Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan sorun nedeniyle Marsilya'ya bu cezanın çıktığı aktarıldı. FIFA ayrıca, Marsilya'nın Watford'a olan ödemeyi yapmasına da hükmetti.

Papa Gueye'nin de Watford'dan ayrılırken sözleşmesindeki kuralları ihlal etmesinden dolayı 4 ay forma giyemeyeceği aktarıldı.

Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen Gueye, turnuvaya devam edemeyecek.