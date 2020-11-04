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Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | FIFA'dan Beşiktaş'ı şok eden Victor Ruiz kararı!

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Son Dakika | FIFA'dan Beşiktaş'ı şok eden Victor Ruiz kararı!
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FIFA, Beşiktaş’ın Victor Ruiz’e 2.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

FIFA, Beşiktaş'ın Victor Ruiz'e 2,5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

TRT Spor'un haberine göre FIFA, Victor Ruiz'i haklı buldu ve Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verildi.

Beşiktaş kulübü kararla ilgili itirazda bulunacak.

Son Dakika | FIFAdan Beşiktaşı şok eden Victor Ruiz kararı

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