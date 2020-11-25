Son Dakika | FIFA 'The Best' ödülü adayları açıklandı! Dünyada yılın en iyisi...

FIFA The Best ödüllerinin kazananları, 17 Aralık'ta Zürih'te düzenlenecek etkinlikte açıklanacak.

FIFA'nın açıkladığı 11 futbolculuk final listesi şu şekilde:

Thiago Alcantara

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Sergio Ramos

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

En iyi teknik direktör adayları ise şu şekilde:

Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jürgen Klopp

Julen Lopetegui

Zinedine Zidane

En iyi kaleci adayları ise şu şekilde:

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Manuel Neuer

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen

Yılın en iyi kadın futbolcusu adayları:

Lucy Bronze

Delphine Cascarino

Caroline Graham Hansen

Pernille Harder

Jennifer Hermoso

Ji So-yun

Sam Kerr

Saki Kumagai

Dzsenifer Marozsán

Vivianne Miedema

Wendie Renard

Yılın en iyi kadın kalecisi adayları:

Ann-Katrin Berger

Sarah Bouhaddi

Christiane Endler

Hedvig Lindahl

Alyssa Naeher

Ellie Roebuck

Yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları:

Lluís Cortés

Rita Guarino

Emma Hayes

Stephan Lerch

Hege Riise

Jean-Luc Vasseur

Sarina Wiegman