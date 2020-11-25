Son Dakika | FIFA 'The Best' ödülü adayları açıklandı! Dünyada yılın en iyisi...
FIFA, dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen 'The Best' ödülünün adaylarını açıkladı. Öde yandan yılın en iyi teknik direktörü, en iyi kalecisi ve aynı ödüllerin kadın futbolundaki adayları da duyuruldu.
FIFA The Best ödüllerinin kazananları, 17 Aralık'ta Zürih'te düzenlenecek etkinlikte açıklanacak.
FIFA'nın açıkladığı 11 futbolculuk final listesi şu şekilde:
Thiago Alcantara
Cristiano Ronaldo
Kevin De Bruyne
Robert Lewandowski
Sadio Mane
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Neymar
Sergio Ramos
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
En iyi teknik direktör adayları ise şu şekilde:
Marcelo Bielsa
Hans-Dieter Flick
Jürgen Klopp
Julen Lopetegui
Zinedine Zidane
En iyi kaleci adayları ise şu şekilde:
Alisson Becker
Thibaut Courtois
Keylor Navas
Manuel Neuer
Jan Oblak
Marc-André ter Stegen
Yılın en iyi kadın futbolcusu adayları:
Lucy Bronze
Delphine Cascarino
Caroline Graham Hansen
Pernille Harder
Jennifer Hermoso
Ji So-yun
Sam Kerr
Saki Kumagai
Dzsenifer Marozsán
Vivianne Miedema
Wendie Renard
Yılın en iyi kadın kalecisi adayları:
Ann-Katrin Berger
Sarah Bouhaddi
Christiane Endler
Hedvig Lindahl
Alyssa Naeher
Ellie Roebuck
Yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları:
Lluís Cortés
Rita Guarino
Emma Hayes
Stephan Lerch
Hege Riise
Jean-Luc Vasseur
Sarina Wiegman
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