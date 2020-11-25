Puskas Ödülü adayları açıklandı!
FIFA, dünyada yılın golüne verilen Puskad ödülü için adayları açıkladı. Puskas ödülünün kazananı 17 Aralık'ta açıklanacak.
FIFA Puskas Ödülü adayları şu şekilde:
Shirley Cruz (Kosta Rika) Kosta Rika vs Panama / Kadın Futbolu 2020 Olimpiyat Elemeleri
Georgian De Arrascaeta (Uruguay) Ceará SC vs CR Flamengo / Brezilya Serie A
Jordan Flores (İngiltere) Shamrock Rovers FC vs Dundalk FC / İrlanda Ligi
Andre-Pierre Gignac (Fransa) Tigres vs Pumas / Meksika Ligi
Sophie Ingle (Galler) Arsenal - Chelsea / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi
Zlatko Junuzovic (Avusturya) Rapid Wien vs Red Bull Salzburg / Avusturya Bundesliga
Hlompho Kekana (Güney Afrika) Mamelodi Sundowns vs Cape Town City / Güney Afrika Premier Lig
Heung-Min Son (Güney Kore) Tottenham - Burnley / Premier Lig
Leonel Quinonez (Ekvador) Universidad Catolica vs CSD Macara / Ekvador Serie A
Luis Suarez (Uruguay) Barcelona vs Mallorca / La Liga
Caroline Weir (İskoçya) Manchester City - Manchester United / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi
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