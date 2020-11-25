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Futbol
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Puskas Ödülü adayları açıklandı!

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FIFA, dünyada yılın golüne verilen Puskad ödülü için adayları açıkladı. Puskas ödülünün kazananı 17 Aralık'ta açıklanacak.

FIFA Puskas Ödülü adayları şu şekilde:

Shirley Cruz (Kosta Rika) Kosta Rika vs Panama / Kadın Futbolu 2020 Olimpiyat Elemeleri

Georgian De Arrascaeta (Uruguay) Ceará SC vs CR Flamengo / Brezilya Serie A

Jordan Flores (İngiltere) Shamrock Rovers FC vs Dundalk FC / İrlanda Ligi

Andre-Pierre Gignac (Fransa) Tigres vs Pumas / Meksika Ligi

FIFA The Best ödülü adayları açıklandı Dünyada yılın en iyisi...
FIFA 'The Best' ödülü adayları açıklandı! Dünyada yılın en iyisi...

Sophie Ingle (Galler) Arsenal - Chelsea / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi

Zlatko Junuzovic (Avusturya) Rapid Wien vs Red Bull Salzburg / Avusturya Bundesliga

Hlompho Kekana (Güney Afrika) Mamelodi Sundowns vs Cape Town City / Güney Afrika Premier Lig

Heung-Min Son (Güney Kore) Tottenham - Burnley / Premier Lig

Leonel Quinonez (Ekvador) Universidad Catolica vs CSD Macara / Ekvador Serie A

Luis Suarez (Uruguay) Barcelona vs Mallorca / La Liga

Caroline Weir (İskoçya) Manchester City - Manchester United / İngiltere Kadın Futbolu Süper Ligi

Puskas Ödülü adayları açıklandı

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