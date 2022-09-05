Son dakika: FIBA'dan Türkiye'nin 'kural hatası' itirazına ret

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FIBA, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde zaman hatası yapıldığını ancak sonucun kesin olarak değişebileceğini tespit edemediği için TBF'nin itirazını reddetti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, dün Gürcistan’a ikinci uzatma sonunda 88-83’lük skorla mağlup oldu. Tiflis Arena’da oynanan karşılaşmada başlayan gerginlik maç sonrası koridorlara taşınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından TBF, FIBA’ya mücadelenin 22 saniye eksik oynatıldığı iddiasıyla itirazda bulundu. TBF ayrıca, müsabaka sonrasında koridorlarda yaşanan kavganın ise araştırılmasını talep etti.



Konu ile ilgili FIBA’dan yapılan açıklamada, TBF’nin 22 saniyelik eksik oynama itirazının reddedildiği, koridorlarda yaşanan kavganın da araştırıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

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Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti. Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.

Maç sonrası Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati durmadığı için sonuca resmen itiraz etti.