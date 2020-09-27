Son Dakika | Feyyaz Uçar: 'Beşiktaş böyle gol yemez, bunun şokundayım!'

Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi değerlendirirken siyah beyazlı ekibi eleştiren sözler kullandı.

Özellikle Beşiktaş'ın ilk yarıda Konyaspor'dan yediği golü eleştiren Uçar, A Spor ekranlarında şu sözleri kullandı;

''Beşiktaş böyle gol yemez. Bunun şokundayım. Ağır bir şey de söylemek istemiyorum ama lütfen teknik heyet gözden geçirsin. Rakip, 'Ben korner atacağım' demez. Sergen Yalçın 1 hafta boyunca bunu izletir oyunculara.''

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