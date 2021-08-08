Son Dakika: Feyenoord - Atletico Madrid maçında saha karıştı! Orkun Kökçü çok sinirlendi ve...
Son dakika haberi... Hollanda'nın Feyenoord takımı ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibi hazırlık maçında karşılaşırken, yaşanan bir pozisyon sonrası saha içi bir anda karıştı. Milli futbolcu Orkun Kökçü rakibine sert tepki gösterirken olaylar güçlükle yatıştırıldı.
Feyenoord ile Atletico Madrid arasında oynanan hazırlık mücadelesinde saha bir anda karıştı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Atletico Madrid'de Yannick Carrasco, Tyrell Malacia'ya sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Carrasco'ya direkt kırmızı kart verirken, müdahale sonrası sahada gerginlikler yaşandı.
Takım arkadaşı Malacia'ya yapılan müdahaleye sinirlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, Carrasco'ya sert bir tepki gösterdi. Diğer oyuncuların da dahil olmasıyla gerginlik bir anda büyürken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone sahaya girerek olayları yatıştırmaya yardım etti.
Gerginlik yatıştıktan sonra mücadele devam etti. Maç, Feyenoord'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Feyenoord ile Atletico Madrid arasında oynanan hazırlık maçında saha fena karıştı.
Atletico Madridli futbolcu Carrasco ile Orkun Kökçü birbirine girerken Belçikalı futbolcu kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/VMnQrheXeG
Feyenoord ile Atletico Madrid arasında oynanan hazırlık maçında saha fena karıştı.