Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:41,
Son Dakika | Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ve James Nunnally'den gelen haberler kötü. İki oyuncu bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi Kostas Sloukas ve James Nunnally'nin durumları hakkında bir açıklama yaptı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bu akşam 20:45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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