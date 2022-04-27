Son Dakika: Jorge Jesus'tan ilk Fenerbahçe açıklaması geldi! İstediği yıllık ücret ve talepleri sonrası işler değişmişti...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Lizbon'da dünyaca ünlü teknik adam ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın yanı sıra Portekiz’de yaşayan eski F.Bahçeli yönetici Emre Can’ın da katıldığı buluşmada tarafların anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak sarı lacivertli kulüp bu iddiaları yalanladı.



Fenerbahçe’de geçtiğimiz son 4 sezonda da belirsizliğe bürünen teknik direktör seçimi konusunda bu yıl hata yapmak istemezken başkan Ali Koç’un Portekiz’de dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile yaptığı görüşme camiada heyecan yarattı.

Lizbon’da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın katıldığı görüşmelerde tarafların önemli adımlar attı. Ali Şen’in başkanlığı döneminde yöneticilik yapan ve şu an yaşamını Portekiz’de sürdüren iş insanı Emre Can’ın da Jesus’u ikna turlarında önemli rol oynadığı öğrenildi. Mayıs ayının başında oynanacak Beşiktaş derbisinden sonra Jesus'un durumu netleşecek.

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FENERBAHÇE SK: ANLAŞMA YOK

Fenerbahçe Kulübü de Jesus ile yapılan görüşme ilgili dün şu açıklamayı yayınladı: Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Gereken açıklamalar, resmi mecralardan yapılacaktır.”

JESUS'UN TALEBİ 7 MİLYON EURO + YARDIMCILARI

Fenerbahçe'de Joachim Löw sonrası görüşme yapılan Jorge Jesus'un maliyeti de dikkat çekiyor.



67 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro garanti ücret talebinde bulunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama da henüz bir anlaşma sağlanmadığına yönelik. Ayrıca Portekizli hocanın yardımcılarıyla ilgili de ekstra ücret talebi var.



Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adamın bir sonraki durağu merak konusu olurken Jesus'un rakamsal beklentisi sebebiyle henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı.

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Öte yandan kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen tecrübeli teknik adam, kendisine Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları kabul etmed

JORGE JESUS'TAN İLK FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Flamengo'nun şampiyonluk kutlamaları için Brezilya'da olan Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptıklarını doğruladı.

Evet doğru. Ali Koç ile görüştük ama henüz anlaşma yok. Birçok teklif değerlendiriyorum. Düşünmek için zamanım var... Jorge Jesus

KUPA SAYISI YENİLGİ SAYISINDAN FAZLA

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo'daki kupa sayısı, aldığı yenilgi sayısını geçti. 2019 Haziran'da Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran Jorge Jesus kırmızı-siyahlı ekiple kısa sürede tarihe adını yazdırdı.

Jesus, Flamengo'da birinci yılını tamamlamadan 5 kez kupa sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple 1 CONMEBOL Süper Kupa, 1 Copa Livertadores, 1 Serie A, 1 Brezilya Süper Kupası ve 1 kez de Guanabara Kupası kazandı.

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Jorge Jesus, 3 farklı kıtada kupa kazanan tek teknik direktör ünvanına da sahip. Tecrübeli çalıştırıcı, Al Hilal ile Asya'da Suudi Kupası elde ederken, Avrupa'da Benfica ile ve Güney Amerika'da ise Flamengo'da kupalar kazandı.

YAZARLARIMIZ NE DİYOR?

UĞUR MELEKE: ZOR KARAR

Gerçekten zor bir karar. Jesus büyük bir teknik adam. Eğer futbolu hâlâ seviyorsa, hâlâ çalışmak için iştahlıysa kolay kolay ‘Hayır’ diyebileceğiniz bir isim değil. Cruyff modelini benimser, geriden pasla çıkan, sadece kazanmayı değil eğlendirmeyi amaçlayan, ofansif mantalitesiyle çalıştığı her santrforunu yıldız yapan bir teknik adamdır. Cardozo, Teofilo, Gomis... Bir sürü örnek var Jesus’la uçan... Ancak İsmail Kartal’ı bu performansından sonra kaybetmek de akıl dışı. Acaba Manchester United’ın gelecek sezon Rangnick’e vereceği ‘danışman’ rolünü Fenerbahçe de İsmail Kartal’a mı önerse?

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GÜNTEKiN ONAY: HAKSIZLIK OLUR

İsmail Kartal çok başarılı ve bu büyük çıkışı tartışılmaz. Jorge Jesus da büyük bir tecrübe ve kariyerinde büyük başarılar yaşamış bir teknik adam. Takdir Fenerbahçe yönetiminin. Lakin Kartal’ın takımı aldığı ve getirdiği noktayı görmezden gelmek haksızlık olur.

MEHMET ARSLAN: OLMAK YA DA OLMAMAK

İsmail Kartal’a büyük saygı duyuyorum. Başarısını ayakta alkışlıyorum. Ve bir şansı da hak ettiğini düşünüyorum. Ama bu şimdi değil. Ali Koç ve yönetimi çok dikkatli karar almak zorunda. Onlar için önümüzdeki sezon “Olmak ya da olmamak” sezonu. Ve bu riski de İsmail Kartal ile almayacaklardır. Ve almamakta da haklılar. Taraftarın, camianın beklentisi çok yüksek. Keşke şampiyonluğun her şey demek olmadığı bir ülkede yaşasak ve İsmail Kartal o şansı elde etse.

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TÜMER METİN: JESUS FENERBAHÇE CAMİASI İLE ÖRTÜŞÜR

Başkan Ali Koç’un Jorge Jesus ile görüşmesine Portekizli teknik adamı takımın başına getirmesine kimse hayır demez. Jesus, Fenerbahçe’ye olağanüstü bir ivme, yeni bir yüz, yeni bir futbol kültürü kazandırır. Jesus’un Fenerbahçe camiası ile örtüşeceği kanaatindeyim. Hem oynattığı futbol hem de oyun aklı ile. Ama Fenerbahçe’nin içinden geçtiği kaotik ortam ve kupasız geçen yılların Jesus’u özellikle istediği ortamı oluşturana kadar zorlayacağını düşünüyorum. Camianın Jesus’a sabır göstermesi gerekiyor. Burada bir parantez açalım. Kısmen daha şanslı Jesus. Çünkü İsmail Kartal ile işler toparlandı. Daha sonuç almayı bilen bir takıma gelecek. Ancak Fenerbahçe bir golcü almazsa değil Jorge Jesus, onun yanına Joachim Löw’ü de getirse işler değişmez. Başkan Ali Koç’un yapacağı golcü transferi de son derece önemli (Nut Spor)

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

Görüşleriyle futbol dünyasının aranan spor yorumcularından birisi haline dönüşen eski futbolcu Tümer Metin, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme hem uzak hem de içinde bir sohbetle sorularımıza yanıt veren Metin, kendisine dair merak edilenleri anlatıyor.

00:00 Teaser

00.38 Açılış

01:43 "Metin Olmak..."

04:19 Kendimi Kanatmayı Severim

06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var

09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?

17:14 Ercan Kesal&Domates

19:00 Kadife Ayaklar Sahadan Çekildi...

21:05 Ligin yıldızları Oynadığım Kadrolarda Oynayamaz

23:15 Futbol Eskiden Daha mı Güzeldi?

30:15 Fenerbahçe'ye Transferimden Pişman Değilim

33:10 Ben Fenerbahçe'ye Gittiğimde Sergen Yalçın Nereye Gitti?

34:13 TFF Başkanı Hamit Altıntop Olsun...

39:02 Türk Futbolunun İklimi Çok Farklı

41:30 Kapanış