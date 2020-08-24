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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs olduğunu açıkladı
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs olduğunu açıkladı

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs olduğunu açıkladı
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

Fenerbahçe, bugün yaptığı açıklamada takımda bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.

Jose Sosa, Fenerbahçe'de!Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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SOSA İSTANBUL'A GELDİ AMA EŞİ IBIZA'DA KALDI

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta yeni takımına katılmak için İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a yakın arkadaşıyla gelen Jose Sosa'nın eşi ve çocukları, İbiza'da tatillerine devam etti.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosanın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs olduğunu açıkladı

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