Son Dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın en büyük zaafı!

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UEFA Konferans Ligi'nde perde açılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş sahne alıyor.

Fanatik Gazetesi'nin derlemesine göre işte Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın artı ve eksi yönleri.

ARTILARI

Duran top organizasyonlarında etkili bir takım. Danimarka Ligi’nde 8 haftada 5 kafa golü attılar.

Ceza sahası içine çok rahat giriyorlar. Buradan 79 gol girişiminin 19’unda başarılı oldular. Yani ceza sahasında neredeyse her 4 gol girişiminin 1’inde başarılı oluyorlar.

Ligde şu ana kadar maç başına 3.5 net gol fırsatı yakalayarak, 2.6 gol ortalaması tutturdular. Schjelderup’a dikkat.

Benfica’da bekleneni veremeyen Andreas Schjelderup kiralık olarak geri döndü ve kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Delici koşuları tehlike yaratabilir. Tempoyu kolayca yükseltebiliyorlar. Atletik özellikleri yüksek oyunculara sahipler.

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Kaleci Andreas Hansen, Konferans Ligi elemelerindeki 4 maçta da gol yemedi. Başarılı file bekçisi Danimarka Ligi’nde 8 maçta ağlarında 8 gol görürken, yüzde 74’lük kurtarış oranı yakaladı.

EKSİLERİ

Duran toplarda etkililer ama atak sonuçlanmazsa, kontrataktan kalelerinde çok kolay pozisyon veriyorlar.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan ve birçok kulübün radarında olan stoper Adamo Nagalo formsuz bir döneminde. Son Kopenhag maçında takımın en kötülerinden biriydi. Savunmadaki partneri ve takımın kaptanı Kian Hansen de düşüşte. Defansın merkezinde sıkıntı yaşıyorlar.