×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın en büyük zaafı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nordsjaelland#Uefa Konferans Ligi
Son Dakika: Fenerbahçenin rakibi Nordsjaellandın en büyük zaafı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 10:06

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Nordsjaelland'ı konuk edecek. İşte zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli ekibin güçlü ve zayıf yönleri.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde perde açılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş sahne alıyor.

Fanatik Gazetesi'nin derlemesine göre işte Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın artı ve eksi yönleri.

ARTILARI

Duran top organizasyonlarında etkili bir takım. Danimarka Ligi’nde 8 haftada 5 kafa golü attılar.

Ceza sahası içine çok rahat giriyorlar. Buradan 79 gol girişiminin 19’unda başarılı oldular. Yani ceza sahasında neredeyse her 4 gol girişiminin 1’inde başarılı oluyorlar.

Ligde şu ana kadar maç başına 3.5 net gol fırsatı yakalayarak, 2.6 gol ortalaması tutturdular. Schjelderup’a dikkat.

Benfica’da bekleneni veremeyen Andreas Schjelderup kiralık olarak geri döndü ve kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Delici koşuları tehlike yaratabilir. Tempoyu kolayca yükseltebiliyorlar. Atletik özellikleri yüksek oyunculara sahipler.

Haberin Devamı

Kaleci Andreas Hansen, Konferans Ligi elemelerindeki 4 maçta da gol yemedi. Başarılı file bekçisi Danimarka Ligi’nde 8 maçta ağlarında 8 gol görürken, yüzde 74’lük kurtarış oranı yakaladı.

EKSİLERİ

Duran toplarda etkililer ama atak sonuçlanmazsa, kontrataktan kalelerinde çok kolay pozisyon veriyorlar.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan ve birçok kulübün radarında olan stoper Adamo Nagalo formsuz bir döneminde. Son Kopenhag maçında takımın en kötülerinden biriydi. Savunmadaki partneri ve takımın kaptanı Kian Hansen de düşüşte. Defansın merkezinde sıkıntı yaşıyorlar.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Nordsjaelland#Uefa Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!