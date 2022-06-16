Son Dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Bruno Henrique korkuttu! Gözyaşları içinde kenara geldi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bruno Henrique, Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı ve gözyaşları içinde kenara gelerek mücadeleyi tamamlayamadı.

Brezilya Serie A'nın 12. haftasında Flamengo ile Cuiaba'nın karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan yetenekli oyuncu, müsabakanın 6. dakikasında Ayrton’un attığı golün asistini yaptı.

Bu golden yalnızca 16 dakika sonra Flamengo’nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Marllon ile ikili mücadele yaşadığı pozisyonda yere ters basan tecrübeli futbolcu, sağ dizinden sakatlandı ve uzun süre yerden kalkamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahaledesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique, sedyeyle birlikte gözyaşları içinde kenara geldi. Bruno Henrique'nin yerine oyuna dahil olan isim Vitinho oldu.

Haberin Devamı

TRİBÜNLER ALKIŞLADI

Yedek kulübelerinde yer alan futbolcular ve tribünde bulunan taraftarlar, kenara sedyeyle gelen Bruno Henrique'ye destek olmak için bir süre alkışladılar.

SAKATLIĞI CİDDİ OLABİLİR

Öte yandan kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.

Brezilya basının sakatlığın ciddi olabileceğini öne sürerken, oyuncunu durumu bugünkü çekilecek MR ve yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.