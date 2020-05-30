Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia kaza geçirdi!

Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia, Perşembe günü Buggy araç ile kaza yaparak sol elinden ağır yaralandı.

Dijon Başkanı Olivier Delcourt, ameliyat olan Benzia'nın bir süre hastanede kalacağını ve kendisine morfin verildiğini söyledi.

Fenerbahçe'de 20 maçta sahaya çıkabilen 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapmıştı.