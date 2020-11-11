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Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'ye tehdit mektubu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'ye tehdit mektubu!
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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Almanya'da Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, kendisine gelen nefret dolu mektubu paylaştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e transfer olan Max Kruse'ye Almanya'da hakaret dolu bir tehdit mektubu geldi.

Arkadaşlarıyla nargile içip geç saatlere kadar kumar oynaması ile gündemden düşmeyen Kruse, bir taraftarın kendisine attığı nefret dolu mektubu Instagram hesabından paylaştı.

''SENİN GİBİ APTAL BİR FUTBOLCU HİÇ OLMADI!''

Mektupta Kruse'ye ''Max Kruse, seni beyinsiz adam, defol git bu kulüpten! Union'da senin gibi aptal bir futbolcu hiç olmadı. Seni stadyumda kovalamadan önce kendi isteğinle ayrıl buradan!'' sözleri yer aldı.

''GELİP YÜZÜME KARŞI SÖYLEYEBİLİRDİ''

Kruse ise kendisine gelen bu mektuba ''Bunu yanıma gelip resmi bir şekilde yüzüme karşı söyleyebilirdi. Bu taraftara iyi günler dileklerimi iletiyorum.'' diyerek yanıt verdi.

Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkan Kruse, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Son Dakika | Fenerbahçenin eski futbolcusu Max Kruseye tehdit mektubu

Son Dakika | Fenerbahçenin eski futbolcusu Max Kruseye tehdit mektubu

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