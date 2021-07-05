Son Dakika: Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaşlı oyuncuyla bir araya geldi

Siyah beyazlı formayla bu sezon 33 maçta görev alan ve performansıyla A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosunda yer alan Şehmus Hazer'in sarı lacivertli yöneticiyle yemek yediği ortaya çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre, başarılı oyuncu, Fenerbahçe'nin Basketbol Şubesi'nden sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile birlikte bugün Anadolu yakasında lüks bir restoranda yemek yedi.

Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in, Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı belirtilirken görüşmenin içeriği bilinmiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon Teksüt Bandırma'dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi'inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı.

Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı.

1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı'nda da oynadı.

FENERBAHÇE BEKO TRANSFERDE ATAK BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsmet Akpınar, Marial Shayok, Devin Booker'ı kadrosuna katan ve Dyshawn Pierre ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler, Pierria Henry'i de resmen açıklamıştı.

Fenerbahçe Beko, son olarak Metecan Birsen'le 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.