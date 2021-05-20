Son Dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Akkan operasyonu! İki isim karşılığında...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe'den istediği oyuncuları belirledi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos’u talep edecek.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan’ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

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