Son Dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Akkan operasyonu! İki isim karşılığında...
Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Akkan gelişmesi... Sarı lacivertli ekip ile adı anılan kaleci Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor, pazarlıklarda izleyeceği yol haritasını belirledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe'den istediği oyuncuları belirledi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos’u talep edecek.
Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan’ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
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