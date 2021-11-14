Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa, Luuk de Jong'la temas kuracak!

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Forvet oyuncularının performansından memnun olmayan Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'le ilgileniyor.

Devre arasında Kosovalı forveti kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler transferin gerçekleşmemesi halinde alternatifini Barcelona'da buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti. İstediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.