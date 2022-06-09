Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketli! Mert Hakan Yandaş, Sabitzer ve Tiquinho...

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CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için 5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak Ali Koç, yıldız futbolcuyu satmayı düşünmedikleri için bunu geri çevirdiklerini açıklamıştı. Buna rağmen Rus ekibinin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşini bırakmadığı belirtildi.

Fanatik'te yer alan haberde, CSKA’nın Mert Hakan için daha yüksek bir teklifle Fenerbahçe ’nin kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Başarılı futbolcu, geride kalan sezonda 33 resmi maçta 2 gol atıp, 11 asist yapmıştı.

TIQUINHO SOARES İDDİALARI

Hemen her gün farklı bir oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlara eklenen son isim Tiquinho Soares oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos’un golcüsü, menacerler tarafından Sarı- Lacivertliler’e önerildi.

31 yaşındaki oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar’dan ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmeyi planladığı için bu öneriyi şimdilik değerlendirmeye almadı. Tiquinho, geçen sezon 47 resmi maçta 14 gol atmıştı.

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LUIZ GUSTAVO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Orta sahaya takviye isteyen Jorge Jesus, Luis Gustavo’yu kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe ’den 3 milyon 750 bin Euro kazanan Sambacı’nın ayrılması, maaş bütçesinde büyük bir yer açılmasını sağlayacak. Botafogo ve Corinthians, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

Yönetim, Gustavo’ya teklif gelmesini bekliyor. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Eğer teklif gelmezse, maaşının bir bölümü karşılığında Sambacı’nın kontratı feshedilebilir.

NAPOLI'NIN KIM MIN JAE ISRARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe 'nin kadrosuna katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, başarılı performansları ile transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı, transfer çalışmalarına başladı.

Haberin detaylarına göre savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'yi belirledi.

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Kalidou Koulibaly'nin ismi son dönemde Barcelona ile anılıyordu.

İSMİ AVRUPA DEVLERİYLE ANILIYORDU

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin son hafta maçlarında forma giyemeyen Kim Min-Jae, geçtiğimiz dönemde birçok Avrupa takımı ile transfer iddialarında yer alırken. Napoli'nin Güney Koreli futbolcu ile ilgilendiği sık sık gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibin savunmada vazgeçilmezleri arasında yer almış ve 40 maçta görev yapmıştı

SABITZER'E YAKIN TAKİP

Avusturya basınından Laola1'in haberine göre Fenerbahçe, Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamayan Marcel Sabitzer ile ilgileniyor. Bayern Münih Ajax'tan Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak isterken karşılığında da Sabitzer'i Hollanda temsilcisine vermek istiyor.

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Alman ekibinin bu düşüncesine karşın Fenerbahçe, Arsenal ve Atletico Madrid'in Avusturyalı oyuncuyla ilgilendikleri ve bu ilgi nedeniyle takas sürecinin zorlaştığı belirtildi.

Bayern Münih ile bu sezon 31 maça çıkan ancak buna karşın sadece 1047 dakika sahada kalabilen 28 yaşındaki orta saha 1 gol ve 1 asistle oynadı. Sabitzer'in Bayern Münih ile 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.