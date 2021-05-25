Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'e teklif yağıyor! Süper Lig takımları...

Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Sinan Gümüş ile Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgileniyor.

Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan Gümüş ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor.