Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'e teklif yağıyor! Süper Lig takımları...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Sinan Gümüş'ün Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve birçok teklifin geldiği öne sürüldü.
Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Sinan Gümüş ile Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgileniyor.
Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan Gümüş ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor.