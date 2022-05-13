Son Dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yeni karar! Jorge Jesus sonrası...

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Bu sezon ligi ikinci sırada bitirmek isteyen Fenerbahçe, son iki haftada Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. Bu süreçte hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, Jorge Jesus'un resmiyete kavuşmasının ardından görüşmelere hız verecek.

Henüz yabancı kuralı netleşmese de kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok için Kasımpaşa'nın kararını bekliyor.

HALİL DERVİŞOĞLU ISRARI

Sabah'ın haberine göre; öte yandan sarı-lacivertliler, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor.

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Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.

OZAN TUFAN İÇİN SON KARAR JORGE JESUS'TA

Fenerbahçe , transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek. Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak. Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı.

Koç, bu sezon da aynı sorunla karşılaşmak istemiyor. Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek. Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak. Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek.

JOSE SOSA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

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Tecrübeli orta saha oyuncusu, futbolu Arjantin’de bırakmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Sosa, bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakın.

Fanatik'te yer alan haberde; 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 2010’da Bayern Münih’e transfer olarak ayrıldığı eski takımı Estudiantes ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sosa’nın İstanbul’dan ayrılık hazırlıklarına, eşyalarını toplayarak başladığı belirtildi. Arjantinli futbolcu geçen sezon Trabzonspor ’dan Fenerbahçe’ye gelmişti.

AJAX, ALTAY BAYINDIR İÇİN GELİYOR

Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamadı, kupaya ve Avrupa’ya erken havlu attı. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler’in birçok oyuncusu transferin gözdesi haline geldi. Bu isimlerden biri de Altay Bayındır. Ajax, 24 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyordu.

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Fanatik'in haberine göre; Hollanda ekibi, İnter ile anlaşan Andre Onana’nın yerini Altay ile doldurmak için sonunda harekete geçiyor. Ligde 36. şampiyonluğuna ulaşan Kırmızı-Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncu izleme komitesinin, “ Transfer edilmeli” raporu sonrası Ajax’tan yetkililerin önümüzdeki haftalarda İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye ilk resmi teklifi yapmaları bekleniyor.

YÖNETİM TUTMAK İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler, Jesus önderliğinde başlayacak yeniden yapılanmaya kaynak sağlamak için 1 ya da 2 oyuncu satmak zorunda kalabilir. Ancak yönetim, kaptanlığa kadar yükselen ve takımın en önemli parçalarından biri haline gelen Altay Bayındır’ı en az 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Ajax’ın Sarı-Lacivertliler’i ikna etmek için çok iyi bir rakamla masaya oturması şart.

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